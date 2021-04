Raúl Bobadilla Divulgação

Rio - Enquanto os nomes de Manoel e Cazares são ventilados no Fluminense pela imprensa brasileira, o Tricolor pode estar perto de uma outra contratação. De acordo com informações da rádio paraguaia "Rádio Urbana", o atacante Raúl Bobadilla, de 33 anos, está muito perto de ser emprestado ao clube carioca.

"Estamos negociando, ainda não está assinado, acho que à tarde estaríamos assinando tudo. É um empréstimo com opção de compra", afirmou o empresário do jogador, Regis Marques.



A contratação de um atacante é considerada prioridade no Fluminense. Raúl Bobabilla tem 33 anos e iniciou a carreira no River Plate (ARG). Passou pelo futebol suíço, onde defendeu, entre outros, o Basel, e também pelo alemão, com passagens por Aubsburg e Borussia Mönchengladbach. Atualmente ele defende o Guaraní, do Paraguai.