Rio - Em busca de opções para o ataque, o Fluminense fez uma proposta para o atacante Abel Hernández, do Internacional. De acordo com informações da "Rádio Brasil", o Tricolor fez uma oferta de um ano de contrato com opção de renovação no fim do vínculo.

O uruguaio tem contrato com o Internacional até junho e chegaria ao Fluminense sem custos. Além do Tricolor Carioca, o Bahia e o Fortaleza desejam a contratação do jogador, que marcou seis gols em 31 jogos pelo Colorado.



Revelado pelo Central Español e com passagem pelo Peñarol, Abel Hernández construiu a maior parte da sua carreira atuando no futebol europeu. Ele defendeu o Palermo, da Itália, o Hull City, da Inglaterra, o CSKA, da Rússia. Ele também esteve no Al-Ahli, dos Emirados Árabes.