Roger Machado no treino do Fluminense Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 15:01

Demorou, mas enfim o Fluminense encaminhou as contratações prometidas pela diretoria para a Libertadores. Entretanto, agora começa uma nova corrida contra o tempo, que é o acerto final dos contratos, o anúncio e a regularização de Manoel, Bobadilla, Abel Hernández, Cazares e David Braz, que está encaminhado. O tempo é curto, afinal as inscrições para a fase de grupos irão até este sábado (17), por volta das 18h.



Ou seja, a diretoria tricolor terá até o fim desta semana para acertar todos os trâmites burocráticos, o que não deve ser problema. Ainda assim, o aproveitamento dos contratados na estreia contra o River Plater, no próximo dia 22, não é garantido.



Publicidade

Com pouco tempo para entrosar os novos jogadores até o duelo, Roger deve manter a equipe que vem jogando. A maioria das contratações já vem treinando em seus clubes e não deve ter problema físico para ficar à disposição, mas a tendência é que, no máximo, sejam relacionados, à exceção de algum imprevisto.



Mas tudo ainda dependerá das evoluções e avaliações a partir do momento das chegadas das contratações. Cazares e Manoel serão os primeiros, nesta terça, e os outros nos dias seguintes.



Publicidade

Mas uma coisa é certa, o torcedor já conhece o grupo do Fluminense que irá disputar a Libertadores. Com o pacotão de contratações encaminhado, a diretoria tricolor não pretende mais buscar nomes no mercado neste momento. Aguardará apenas Willian Bigode, que ainda não definiu seu futuro no Palmeiras.