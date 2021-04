Internacional - 4 títulos: três Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil Ricardo Duarte / Internacional

13/04/2021

Rio - O Fluminense está muito próximo de fechar a contratação do atacante uruguaio Abel Hernández, do Internacional. No entanto, o vice-presidente colorado, João Patrício Herman, ainda adota o assunto com cautela e não crava o acerto.

"O Fluminense mostrou interesse no Abel Hernandez, mas nada concreto. Esse assunto deve evoluir durante a terça-feira. Abel tem contrato até o meio do ano e queremos que ele cumpra este contrato. Devem evoluir nesta terça", disse Herman à RDC TV.



Hernández tem contrato com o Internacional até junho e deve chegar sem custos ao Fluminense. Pelo Colorado, ele marcou seis gols e disputou 31 partidas.