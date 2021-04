Yago Felipe Lucas Merçon / Fluminense F.C

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 10:31

Rio - Enquanto se reforça, o Fluminense também busca manter os jogadores do seu elenco. O Tricolor anunciou que o volante Yago Felipe renovou o seu contrato até o fim de 2022. O jogador, de 26 anos, chegou ao clube carioca no ano passado.

"Muito feliz pela renovação, tenho muita gratidão pelo Fluminense, que está me dando mais essa oportunidade de ter o contrato renovado. Espero que eu possa retribuir dentro de campo no dia a dia com meus companheiros e tenho certeza que grandes coisas estão por vir", afirmou.



O atual vínculo de Yago Felipe com o Fluminense era apenas até o final deste ano. Titular na campanha que trouxe o Tricolor para a Libertadores após oito anos, o volante tem 53 jogos e quatro gols pelo clube carioca.