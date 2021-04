Nenê em entrevista coletiva Reprodução

Publicado 14/04/2021 13:42 | Atualizado 14/04/2021 14:16

Rio - Jogador mais experiente do elenco do Fluminense, o meia Nenê, de 39 anos, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e falou sobre a estreia na Libertadores que acontecerá na próxima quinta contra o River Plate, no Maracanã. O jogador brincou dizendo que é mais fácil enfrentar a equipe argentina no começo do torneio que no fim e ressaltou que um início positivo contra a equipe de Gallardo pode dar moral ao Tricolor para a disputa do torneio.

"Vai ser um jogo bem complicado, acho que é melhor pegar eles no começo, porque não estão com entrosamento, já que houve algumas mudanças no time e bom para saber até onde a gente pode ir. Duelar com um grande time no começo dá um parâmetro. Iremos dar o máximo para fazer um grande jogo e surpreender aqueles que pensam que o resultado não deverá ser tão positivo", afirmou.



Nenê também foi questionado sobre os novos reforços do Fluminense. O zagueiro Manoel, ex-Cruzeiro, o meia Cazares, ex-Corinthians, o atacante Abel Hernández, ex-Internacional, e Raúl Babadilla, ex-Guarani (Paraguai) chegam ao clube carioca para fortalecer o elenco para a Libertadores. O experiente jogador elogiou as opções contratadas pelo Tricolor.

"Acho importante o grupo dar uma encorpada. O ano é muito longo, são muitas competições, precisamos estar em um nível bastante alto. Vejo com bons olhos. São jogadores de bom nível, vai ajudar bastante a gente a ter peças de reposição e poder rodar o elenco. Vamos receber muito bem todos que chegarem", disse.