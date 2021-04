Corinthians - 11 títulos: sete Campeonatos Brasileiros, três Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 14:15

Rio - Após Manoel, o meia equatoriano Juan Cazares foi mais um reforço ainda não anunciado pelo Fluminense a chega ao CT do clube carioca para fazer exames. O zagueiro teve o seu primeiro contato com o novo clube na última terça-feira, enquanto o meia esteve na Barra da Tijuca nesta quarta-feira. As informações são do portal "globoesporte.com".

Além dos dois, o Fluminense fechou com os atacante Raúl Bobadilla, que pertence ao Guaraní, do Paraguai, e Abel Hernández, que disputou o Brasileiro pelo Internacional. Os jogadores são aguardados no Tricolor na próxima quinta-feira.



Ainda sem o anuncio oficial, o Fluminense corre atrás do tempo para inscrever os atletas para a fase de grupos da Libertadores. O Tricolor faz a estreia pela competição na próxima quinta-feira, no Maracanã, contr o River Plate.