Rio - O zagueiro Manoel, de 31 anos, já teve o seu nome registrado como jogador do Fluminense no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O jogador estava no Cruzeiro e ainda não foi anunciado oficialmente como reforço do clube carioca.

Manoel passou por uma avaliação física no Centro de Treinamento do clube carioca, localizado na Barra da Tijuca, na última terça. O estafe do jogador, inclusive, chegou a postar um stories no Instagram.



Revelado pelo Athletico-PR, o jogador passou pelo Cruzeiro e pelo Corinthians. Manoel chega ao Fluminense para ser mais uma opção na zaga. O entendimento tricolor é de que Luccas Claro e Nino foram uma defesa qualificada, mas faltam opções para a reserva. Além dele, David Braz, do Grêmio, também está perto do clube carioca.