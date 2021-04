Mário Bittencourt e Celso Barros Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 18:37

Rio - Rachado com o presidente Mário Bittencourt, o VP Geral do Fluminene, Celso Barros, voltou a criticar o mandatário. Dessa vez, o foco das reclamações foram as últimas contratações do clube. Além de Manoel, o zagueiro David Braz, o meia Cazares, e os atacantes Raul Bobadilla e Abel Hernández estão prestes a ser anunciados pelo Tricolor. No entanto, Celso não aprovou os reforços para a Libertadores.

"O Fluminense começa a apresentar o seu pacote de reforços para a disputa da Libertadores. Era o que a torcida queria. Se os nomes seriam estes ou não, apenas durante as competições poderemos avaliar melhor. Me parece que a princípio nenhum deles tem mais qualidades que os nossos jogadores atuais. Viriam para compor o elenco, o que é extremamente necessário, tendo em vista o grande número de jogos que teremos pela frente em diversas competições", escreveu o VP nas redes sociais, antes de emendar:

"Me chama atenção também, o fato dos clubes destes jogadores, não terem criado nenhum obstáculo às suas liberações. No mais é aguardar e torcer para que tudo dê certo e que tenhamos uma ótima temporada. Que venham os títulos", complementou Celso.