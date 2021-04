Michel Araújo Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 20:25

Rio - Se o Fluminense se prepara para anunciar um pacotão de reforços para a Libertadores, outros atletas podem estar de saída do clube. De acordo com o 'Uol', o meia Michel Araújo está sendo sondado pelo Al Wals-EAU, time de Odair Hellmann. Outro que pode deixar o Tricolor é o atacante Fernando Pacheco, que está em conversas com o Bahia.

Michel Araújo chegaria ao clube árabe por empréstimo, com opção de compra, que ao todo renderia ao Fluminense R$ 22,8 milhões. Segundo o portal 'NetFlu', as primeiras tratativas entre Bahia e Fluminense não deram certo envolvendo Fernando Pacheco, mas o clube baiano não desistiu do atacante peruano e deve realizar nova proposta ao Tricolor.