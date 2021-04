Em fim de contrato com o Inter, Hernández, de 30 anos, chega sem custos ao Fluminense e aumenta o leque de opções no ataque Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 20:53

Rio - Mais um reforço deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para defender o Fluminense. Nesta quarta-feira, o Internacional anunciou a rescisão contratual do atacante Abel Hernández. O jogador uruguaio já está acertado com o Tricolor e deve ser anunciado até a próxima sexta-feira. Além de Abel, o clube também espera pela chegada de Raul Bobadilla, do Guaraní-PAR.

“O Sport Club Internacional comunica que rescindiu amigavelmente o contrato com o centroavante Abel Hernández. No Inter desde agosto de 2020, o jogador atuou pelo Colorado por 31 vezes e marcou seis gols. O Clube agradece o período em que o atleta defendeu o Colorado e deseja sorte na continuidade da sua carreira.”, trouxe o comunicado do Internacional.