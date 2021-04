Roberto Tobar Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 16:03

Rio - O chileno Roberto Tobar será o responsável por apitar a estreia do Fluminense contra o River Plate, na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Maracanã. Ele já apitou três jogos do Tricolor e em todas as partidas, a equipe carioca saiu vencedora.

Todos os jogos do Fluminense apitados pelo árbitro foram na Sul-Americana. Em 2018, quando o Tricolor classificou para a semifinal da competição, ele foi o responsável por duas vitórias do Flu no Uruguai: uma contra o Defensor Sporting e outra contra o Nacional, ambas por 1 a 0.



No ano seguinte, o chileno apitou a goleada do Fluminense sobre o Atlético Nacional, no jogo de ida no Rio de Janeiro. Em memorável atuação de João Pedro, o Tricolor venceu por 4 a 1 e encaminho a classificação para as quartas de final da competição.