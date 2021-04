Diogo é um dos destaques do Joinville na temporada Divulgação/Joinville

Por MH

Publicado 15/04/2021 20:17 | Atualizado 15/04/2021 20:24

Revelação das divisões de base do Fluminense, o volante Diogo Santos, de 19 anos, viu no Joinville a chance de mostrar o seu valor no mercado nacional. Emprestado pelo Tricolor das Laranjeiras ao clube catarinense até o fim da temporada, o atleta precisou de pouco tempo para cair nas graças do técnico Vinicius Eutrópio: atuou em sete das nove partidas em que esteve à disposição, com uma derrota e apenas três gols sofridos.

O bom desempenho o credenciou para ser titular no compromisso desta quinta, contra o Atlético Goianiense, em Joinville, pela segunda fase da Copa do Brasil. Uma oportunidade de ouro para que a jovem promessa sabe que precisa agarrar com unhas e dentes. E ele sabe que uma provável classificação do JEC vai elevar a confiança da galera.

Publicidade

"Sem dúvidas, nesse momento é a partida mais importante da temporada. Tanto para darmos uma confiança a mais para os torcedores quanto, também, para pela premiação financeira que viria para ajudar o clube neste momento de pandemia. O foco é total nesse jogo por tudo que representa", disse Diogo, que, apesar de ser o jogador mais novo a receber uma chance no time titular, está sempre atento aos conselhos dos mais experientes.

"Por ser o mais novo, tento sempre ao máximo ajudar o time de qualquer maneira que for preciso. Estou sempre perguntando aos mais velhos o que eles acham que posso melhorar e colhendo os aprendizados. Esse é um ano importante para mim. O importante agora é focar e buscar ainda mais espaço no Joinville".