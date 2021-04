Abel Hernández é o novo reforço do Fluminense Divulgação

Rio - O Fluminense anunciou, na tarde desta sexta-feira, a contratação do atacante Abel Hernández, que estava no Internacional. O jogador uruguaio chega às Laranjeiras sem custos e assinou por um ano, com opção de extensão por mais um ao fim do contrato.

Abel já trabalha no CT Carlos Castilho desde a última quinta-feira, quando realizou testes físicos e fisiológicos. O uruguaio, inclusive, já teve sua situação regularizada junto à CBF e está livre para fazer sua estreia com a camisa tricolor.



Hernández é o terceiro jogador anunciado pelo Fluminense nesta semana. Antes dele, tiveram suas chegadas oficializadas pelo clube o zagueiro Manoel e o meia Cazares. O atacante Raúl Bobadilla, do Guaraní-PAR, e o zagueiro David Braz, do Grêmio, também devem chegar em breve.