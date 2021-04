Fluminense anuncia chegada do zagueiro David Braz Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 19:28 | Atualizado 16/04/2021 19:28

Rio - O Fluminense segue se reforçando para a temporada e anunciou mais um reforço nesta sexta-feira. Após confirmar a chegada do atacante Abel Hernández, ex-Internacional, o clube carioca anunciou o zagueiro David Braz, ex-Grêmio. O defensor de 33 anos assinou com o Tricolor até abril de 2023. Durante a semana, o Flu também já havia confirmado as contratações do zagueiro Manoel e do meia Cazares.

"Estou extremamente feliz, com uma enorme expectativa de iniciar minha trajetória com a camisa do Fluminense. Um clube grande, com grandes desafios nesta temporada, e fazer parte desse projeto é algo que me deixa muito motivado. Prometo muita luta, dedicação e espero somar bastante a esse grupo que é muito qualificado em todos os sentidos", disse o zagueiro que também passou por Santos e Flamengo.