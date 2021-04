André LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 14:15

Rio - Fora dos planos do técnico Roger Machado, o volante André foi sondado pelo CRB. Sem espaço no Fluminense, o jogador não tem sido relacionado e pode defender o clube alagoano na Série B do Campeonato Brasileiro.

A diretoria vê com bons olhos o empréstimo para dar rodagem ao jovem atleta, mas seus representantes ainda avaliam outras situações, como clubes de São Paulo e outros também da Série B.

No Fluminense, André é considerado promessa e a perspectiva de receber mais oportunidades em uma outra equipe seja interessante para seu crescimento profissional.



André estreou entre os profissionais em 2020, ainda com Odair Hellmann. Ao todo, fez 15 jogos, sendo quatro na atual edição do Campeonato Carioca.