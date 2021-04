Equipe de Roger Machado terá pouco tempo de descanso entre a Libertadores e o Carioca Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 14:35

Depois de estrear na Libertadores contra a equipe do River Plate, nesta quinta (22), o Fluminense voltará a campo no domingo de manhã. A Federação de Futebol do Rio (Ferj) confirmou as datas e os horários da última rodada do Campeonato Carioca, e o Tricolor jogará às 11h05 contra o Madureira, no Maracanã.

Pela primeira vez neste ano esse horário será utilizado para um jogo de um grande do Rio. E somente outro duelo aconteceu neste período: Resende 1x4 Boavista, pela oitava rodada. Pela tabela, haverá transmissão da TV.



Com isso, o Fluminense entrará em campo já sabendo se poderá ser campeão da Taça Guanabara. Isso porque Flamengo e Volta Redonda jogam entre si no sábado às 19h, no Maracanã. Se houver empate entre eles, o Tricolor leva o troféu caso vença o Madureira.



Além disso, a Portuguesa, quarta colocada, também joga no sábado, às 19h contra o Boavista. Ou seja, dependendo dos resultados da rodada, o Fluminense poderá escolher quem enfrentará na semifinal.