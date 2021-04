Michel Araújo Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 19:54

Rio - O meia Michel Araújo está de saída do Fluminense. No entanto, mesmo fora do clube, o jogador vai render uma dívida do Tricolor. De acordo com a rádio 'El Timbre', o Racing-URU, ex-clube do jogador, vai entrar com uma ação na Fifa contra a equipe carioca. O motivo seria um acordo não cumprido pelo Flu na compra do atleta, no início de 2020.

"Temos ativos do Fluminense que ainda não recebemos, que está em dívida pela venda de Michel Araújo por 400 mil dólares. Não cobramos o pagamento do clube no ano passado devido à pandemia, mas não quero me envolver na guerra política, porque não faz sentido. O Fluminense não cumpriu com a remuneração de Michel Araújo e é aí que teremos que ir à FIFA para intervir", disse Nicolás Nuñez, presidente do Racing.