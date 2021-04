Luccas Claro LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 12:00 | Atualizado 20/04/2021 12:02

Rio - O zagueiro Luccas Claro, de 29 anos, é uma das principais referências do elenco do Fluminense. Apontado por muitos como o destaque maior do Tricolor em 2020, o defensor recebeu elogios do jornal argentino "Olé", antes da partida entre o clube carioca e o River Plate pela estreia da Libertadores.

A publicação afirma que Luccas Claro "desarma com classe" e "se destacou nos duelos mano a mano" no Campeonato Brasileiro de 2020. O jornal também menciona que o zagueiro do Fluminense não recebeu um cartão amarelo sequer em 31 partidas pelo torneio nacional do ano passado.



Luccas Claro chegou ao Fluminense no meio de 2019 e se firmou como titular na temporada de 2020 fazendo um grande Brasileiro. Ao todo, o zagueiro já entrou em campo por 46 jogos e marcou seis vezes pelo Fluminense.