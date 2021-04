Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 17/04/2021 - Maracanã - Nino comermorando gol Campeonato Carioca. Fase de Grupos. 10º Rodada. Jogo Fluminense x Botafogo. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 18:24

Rio - A partida entre Fluminense e River Plate, pela Libertadores, na próxima quinta-feira terá transmissão da Fox Sports. Segundo informações do "Uol", a Disney, dona da emissora, e o Facebook, chegaram a um acordo, com aval da Conmebol, para conseguir o direito de transmissão do jogo. Inicialmente, a partida só teria transmissão pela rede social.



De acordo com a coluna de Gabriel Vaquer, o contrato já passa a ser válido na quarta-feira. Neste dia em questão, o duelo entre Universitario (PER) e Palmeiras, que passaria só na Fox Sports, também passará no Facebook.



O contrato entre as empresas permite que as partidas sejam transmitidas em ambos os canais, ampliando a escolha dos torcedores.



Tal acordo não afeta os outros contratos, que envolvem a TV aberta (SBT) e pay-per-view (Conmebol TV).