Após decidir o clássico com um gol de cabeça, Nino é festejado pelos companheiros do Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 21/04/2021 17:39

Rio - A pouco mais de 24 horas da estreia na Libertadores, o Fluminense vive a expectativa pelo retorno à competição após oito anos. E se internamente há a esperança de chegar às fases finais mesmo com pouco dinheiro investido, o clube não chegará ao torneio com um status tão "baixo" de seu elenco. Isso porque, de acordo com o site "Transfermarkt", o Tricolor tem o décimo plantel mais caro da competição continental.



Dentre os 32 participantes da Libertadores, o Flu vale 48,7 milhões de euros (cerca de R$ 326,3 milhões na cotação atual). Dos integrantes do Grupo D, o Flu perde apenas para o River Plate (ARG), que é o terceiro colocado com um elenco valendo R$ 114,5 milhões de euros (R$ 767,1 milhões). Os outros clubes do top-10 são Flamengo (1º), Palmeiras (2º), Boca Juniors (ARG) (4º), Atlético-MG (5º), Internacional (6º), Vélez Sarsfield (ARG) (7º), São Paulo (8º) e Santos (9º). Veja todos os valores abaixo.



Ainda de acordo com o site, o jogador do plantel tricolor mais valioso é o atacante Marcos Paulo, que nem vem sendo utilizado pelo Fluminense por conta do pré-contrato assinado com o Atlético de Madrid. O valor de mercado é de 9 milhões de euros (R$ 60 milhões), mas ele deixará o clube de graça após o fim do contrato em julho. O Tricolor carioca estreia no torneio nesta quinta-feira, às 19h, recebendo o River Plate no Maracanã.

Confira o top-10 dos elencos mais valiosos da Libertadores 2021:



1 - Flamengo (BRA) - 128,8 milhões de euros

2 - Palmeiras (BRA) - 119,2 milhões de euros

3 - River Plate (ARG) - 114,5 milhões de euros

4 - Boca Juniors (ARG) - 94,8 milhões de euros

5 - Atlético-MG (BRA) - 81,2 milhões de euros

6 - Internacional (BRA) - 71,3 milhões de euros

7 - Vélez Sarsfield (ARG) - 66,5 milhões de euros

8 - São Paulo (BRA) - 61,8 milhões de euros

9 - Santos (BRA) - 55,2 milhões de euros

10 - Fluminense (BRA) - 48,7 milhões de euros