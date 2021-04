Mauro Cezar Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 14:52

Rio - O Fluminense não estreou com vitória, porém, a atuação no empate contra o River Plate fez com que a equipe de Roger Machado recebesse elogios. O jornalista Mauro Cezar Pereira ressaltou que o Tricolor atuou com maturidade e disse que a equipe carioca merecia mais que o empate.

"Gostei do Fluminense O River Plate já não é tão forte, perdeu jogadores importantes e esbarra em algumas limitações. O Fluminense tomou um gol bobo e parecia que ia se amedrontar, mas respondeu rápido, criou situações e o Cazares mudou o jogo. Fred foi muito preciso. Lucca teve a chance de virar. Se tivesse um vencedor, seria o Fluminense, que deu esperança de que pode ser um time competitivo, mas precisa de ajustes, principalmente de egos", afirmou.



Na opinião do jornalista, o Fluminense não deve comemorar o empate, porque merecia um resultado melhor contra a equipe comandada por Gallardo. "Acho que não deve comemorar, pela atuação que teve, merecia mais. Foi superior", disse.