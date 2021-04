Roger Machado Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 10:40

Rio - O treinador Roger Machado resolveu escalar uma equipe praticamente reserva para a partida entre Fluminense e Madureira, que acontece neste domingo, às 11 horas. O técnico irá promover duas estreias: o zagueiro Manoel e o atacante Raúl Bobadilla foram escalados entre os titulares.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o Madureira! Vamos pra cima, Fluzão!



Assista ao jogo em https://t.co/Tfwow9X9sF! pic.twitter.com/MyKs4UE2yb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 25, 2021

Além disso, Samuel Xavier, Abel Hernández e Juan Cazares, outros reforços contratados pelo Tricolor para a temporada, vão fazer os seus primeiros jogos como titulares. O zagueiro Matheus Ferraz, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, os meias Hudson e Wellington e o atacante Lucca voltam a ser escalados como titulares. O goleiro Marcos Felipe é o único titular que irá começar jogando.

O Fluminense vai para campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Manoel e Danilo Barcelos; Wellington, Hudson e Cazares; Lucca, Raúl Bobadilla e Abel Hernández. Classificado para a semifinal, o Tricolor busca uma vitória para terminar a primeira fase do Carioca em segundo lugar e enfrentar a Portuguesa na semifinal com a vantagem de dois resultados iguais. Caso tropece no Madureira, o Flu terá o Flamengo pela frente, com o Rubro-Negro tendo essa vantagem.