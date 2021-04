Fluminense goleou o Madureira Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 13:20 | Atualizado 25/04/2021 15:28

Marcos Felipe - Pouco foi exigido, mas quando foi, apareceu bem - Nota 6

Samuel Xavier - Cresceu de produção na segunda etapa - Nota 6

Matheus Ferraz - Deu bobeira no primeiro gol e mostrou falta de ritmo - Nota 5

Manoel - Estreia com algumas falhas, ainda falta entrosamento e ritmo - Nota 5

Danilo Barcelos - Fazia uma partida com muitos erros até dar bela assistência para Ganso - Nota 5,5

Wellington - Vem evoluindo a cada jogo, mostrando que será útil no elenco - Nota 6

Hudson - Muito lento, mostrou muita dificuldade na saída de bola. Nota 4,5

Yago Felipe - Teve pouco tempo, mas deu mais velocidade ao meio - Nota 5,5

Cazares - Sentiu o calor e teve menos intensidade que na partida contra o River, porém, foi o principal articulador da equipe quando esteve em campo. Nota 6

Ganso - Entrou muito bem na partida, marcando um gol e participando de outro. Nota 6,5

Lucca - Atuação muito ruim, errou quase tudo que tentou. Nota 4

Gabriel Teixeira - Mudou a dinâmica do Fluminense. Foi coroado com um belo gol no fim. Nota 7,5

Raúl Bobadilla - Boa estreia. Lutou muito e foi coroado com um gol. Nota 7

Caio Paulista - Entrou no fim e deu mais força ao time. Nota 6

Abel Hernández - Brigou bastante na partida e deixou o dele. Nota 6,5

João Neto - Promessa de Xerém, entrou no fim e deu velocidade ao ataque. Nota 5,5

Roger Machado - Escalou uma equipe bastante lenta, mas corrigiu seu erro durante a segunda etapa. Nota 6