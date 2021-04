Roger Machado Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 25/04/2021 18:50

Rio - O treinador Roger Machado analisou a atuação do Fluminense contra o Madureira. Após um primeiro tempo burocrático, a equipe tricolor buscou o resultado no segundo tempo e goleou o rival por 4 a 1. A entrada de Gabriel Teixeira mudou completamente a equipe e foi exaltada pelo comandante.

"Corrigimos o posicionamento, quando colocamos a flutuar Cazares e Biel nas costas dos volantes, gerou dúvida na primeira linha e você tem a possibilidade de, aí sim, ou jogar dentro ou ter as costas com profundidade, como foi a jogada da penalidade no Abel", afirmou.

Com a vitória, o Fluminense irá enfrentar a Portuguesa na semifinal do Carioca com a vantagem de dois resultados iguais. O técnico afirmou que o Tricolor buscava ter essa condição, muito mais que fugir de um eventual clássico contra o Flamengo.



"O objetivo da vitória hoje não era fugir do clássico, mas ter a vantagem que o segundo lugar tem em relação ao adversário que enfrentaremos. Era importante ter a tranquilidade com a vitória. Teremos jogos fortes na próxima fase, mas também estaremos focados na Libertadores. E isso divide as atenções", disse.