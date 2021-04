Libertadores de 2021 Conmebol/Divulgação

Publicado 27/04/2021 13:37

Rio - Horas após a autorização da prefeitura de Armênia, a Conmebol confirmou que a partida entre Santa Fe e Fluminense será disputada na cidade colombiana. Com isso, o Tricolor deverá fretar nas próximas horas um voo de Bogotá, onde encontra-se atualmente para o novo local do jogo válido pela Libertadores.

A partida não vai acontecer mais na capital colombiana devido as restrições que a prefeitura estabeleceu a partir da última segunda. Estão proibidos os eventos esportivos em Bogotá e há um toque de recolher na cidade a partir das 20 horas.

Com isso, o Fluminense não terá mais a altitude como inimiga. A cidade de Armênia fica a 1.480 m do nível do mar. O local está em um nível semelhante a cidade de Brasília. A capital brasileira tem 1. 172 m de altura. Em Bogotá, o Tricolor jogaria a 2.600 m acima do nível do mar.

O Fluminense chegou a vislumbrar a possibilidade de fazer a viagem de ônibus de Bogotá até Armênica, porém, desistiu por conta da periculosidade da estrada e também pelo tempo que levaria o trajeto, estimado em mais de 7 horas.

As duas equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 21 horas (horário de Brasília) no Estádio Centenário de Armenia. O Fluminense e o Santa Fe buscam suas primeiras vitórias na Libertadores. Ambos estrearam na competição com empates.