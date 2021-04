Revelado pelo Fluminense e grande aposta de Xerém, André jogaria no Botafogo para ganhar experiência Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 19:55

Rio - O Fluminense pode negociar o volante André, de 19 anos, em breve. Apesar das boas partidas quando teve chance na reta final da última temporada, o jogador perdeu espaço com Roger Machado, e deve ser emprestado pelo Tricolor para ganhar mais experiência. De acordo com o portal 'Torcedores.com', alguns clubes já demonstraram interesse no atleta.

Atualmente, para a posição de André, o técnico Roger Machado conta com Hudson, Martinelli, Matheus Nascimento, Metinho, Wellington, Yago Felipe e Yuri. Recentemente, o jogador recebeu proposta do CRB, mas não gostou da proposta do clube alagoano. Cuiabá, Fortaleza, Juventude, Sport e Botafogo seriam os interessados em André.