Samuel Lucas Merçon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 20:57 | Atualizado 27/04/2021 20:58

Rio - O Fluminense emprestou o atacante Samuel Granada ao Vitória para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro pelos baianos. De acordo com o portal 'Globoesporte.com', o atleta chegou a Salvador nesta terça-feira para assinar contrato válido até o fim do ano. O Rubro-Negro irá arcar com os salários do jogador de 20 anos.

Com contrato até dezembro de 2025 com o Fluminense, Samuel foi emprestado para ganhar mais minutos de jogo, vide que perdeu espaço com as chegadas dos recentes reforços no Tricolor, como Abel Hernandéz e Raúl Bobadilla. Até aqui, o jovem atleta havia atuado em apenas seis jogos como profissional do Fluminense e marcou um gol.