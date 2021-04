Nino Lucas Mercon / Fluminense

28/04/2021

Rio - Contratado pelo Fluminense em 2019, o zagueiro Nino, de 24 anos, se firmou como titular e se tornou uma das referências do atual elenco do Tricolor. Porém, a sua chegado ao clube carioca quase não aconteceu. Revelado pelo Criciúma, o clube catarinense fez jogo duro na sua liberação em 2019. O defensor relembrou o ocorrido e afirmou que precisou tomar uma atitude um pouco drástica para que o seu acerto com o Fluminense acontecesse.

"Quando eu soube que o Fluminense estava interessado, não pensei duas vezes. Eu disse: “Não posso deixar essa oportunidade passar. Quero ir agora. Vamos correr o risco de ir por empréstimo". Poderia ser que o Fluminense não quisesse comprar depois e eu voltasse. Mas eu precisava ter essa oportunidade. Foi essa a decisão. O Criciúma não queria liberar, até o ponto de eu dizer: “Olha, a partir de agora eu não quero mais jogar. Quero ir, é meu sonho. Vocês não podem me impedir de viver esse sonho, vai ser bom para vocês também”. Eu sempre deixei claro que queria que fosse bom para o Criciúma também. Não queria sair de graça, que depois de todo o investimento que eles fizeram em mim desde a base não ganhassem nada. E graças a Deus deu certo, o Fluminense exerceu o direito de compra e foi bom para todo mundo", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Na sua primeira temporada, Nino acabou se firmando como titular, porém, seu melhor momento veio na última temporada, quando ele se firmou ao lado de Luccas Claro e formou uma das melhores duplas de zaga do país. O jogador admitiu que não esperava uma adaptação tão rápida ao Fluminense.

"Eu não sabia o que iria encontrar. Era tudo muito novo. Nunca tinha jogado em um clube desse tamanho, jogado a Série A, em um grupo com jogadores tão experientes. O que mais contou foi o ambiente, que é impressionante. O esforço dos funcionários, o carinho que recebemos em todos os setores, a maneira como somos recebidos e tratados... O carinho da torcida por mim também... A forma como os jogadores me acolheram na chegada facilitou muito. Fico feliz de tudo ter acontecido muito rápido e eu ter me ambientado muito bem", disse.