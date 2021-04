John Kennedy Reprodução Instagram

Publicado 28/04/2021 15:43

Rio - Sem ser relacionado por Roger Machado desde o clássico contra o Botafogo, o atacante John Kennedy, de 19 anos, testou positivo para a Covid-19. O jogador não viajou com o elenco tricolor para a Colômbia, onde a equipe do Fluminense enfrenta o Independiente Santa Fé, nesta quarta-feira.

O jovem atacante deverá voltar em breve aos treinos, já que já cumpriu o período de 10 dias de isolamento. John Kennedy vinha sendo bastante acionado por Roger Machado nas substituições durante as partidas. Ele participou do clássico contra o Botafogo entrando no lugar de Fred.

A tendência é que o atacante só volte a ficar à disposição do técnico Roger Machado no dia 9 de maio, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa, às 16h, no Maracanã. O jogador marcou quatro gols em 15 partidas pelo Fluminense.