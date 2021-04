Roger Machado conseguiu a primeira vitória na Libertadores pelo Fluminense Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 12:22

Apesar de toda a dificuldade logística, que tornou a viagem mais cansativa, o Fluminense se superou em campo e conseguiu uma importante vitória na Libertadores, mesmo com um a menos em campo após a expulsão de Egídio. Com o 2 a 1 fora de casa sobre o Independiente Santa Fé (COL), o Tricolor divide a liderança do Grupo D com a equipe do River Plate, ambos com quatro pontos. Devido a todos os fatores, o técnico Roger Machado exaltou o resultado.

" Agora, não tenha dúvida, uma vitória como essa, maiúscula, em que conseguimos suportar a pressão com um jogador a menos, criamos oportunidades que poderiam ter dado a vitória até com um pouco mais de tranquilidade. Tudo isso, somando a qualidade do adversário, faz nossa vitória ser muito importante", analisou.



Publicidade

Acostumado a disputar a Libertadores como jogador e técnico, Roger viu a vitória tricolor com ingredientes da competição, algo que considera importante para encorpar sua equipe para a sequência.



"Em Libertadores, a gente sempre busca impor o jogo, mas quando o adversário consegue impor de alguma forma, você usa outro artifício para sobrepor o adversário, faz um jogo físico, de intensidade. A gente conseguiu fazer um jogo intenso e segurar o resultado e o placar quando precisou. É uma partida com ingredientes de Libertadores, como inúmeras vezes eu já participei".



Publicidade

Na próxima semana, o Fluminense enfrentará o Junior Barranquilla, também na Colômbia. Mas antes, joga neste domingo contra a Portuguesa, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca.