Marcos Felipe, goleiro do Fluminense LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 20:55

Rio - O Fluminense comemorou a primeira vitória na Libertadores na última quarta-feira, ao bater o Independiente Santa Fe-COL. Além de Fred, que marcou os dois gols do Tricolor, o goleiro Marcos Felipe também brilhou e ajudou a equipe a conquistar o resultado. As boas defesas do arqueiro foram motivos de elogios até pelos adversários após a partida.

"Falta de concentração nos primeiros minutos e eficiência (foram determinantes para o resultado). Foi falta de eficiência. Pena que não foi possível jogar em Bogotá, mas isso não tem nada a ver com o jogo de hoje. O goleiro do Fluminense foi impecável", disse o meia do Santa Fe, Luis Manuel Seijas, em coletiva após o duelo, antes de complementar:

Publicidade

"Em nenhum momento nos desesperamos. Sempre tentamos fazer o jogo. O resultado passa por nossa pouca eficiência e a eficácia deles. Independentemente de onde joguemos, vamos sair para encontrar o resultado. Nós nunca iremos desistir", emendou o jogador. Na terceira rodada, o Tricolor encara o Junior Barranquila, fora de casa, na próxima quinta-feira.