Publicado 30/04/2021 14:44

Rio - A transferência do Fernando Pacheco, do Fluminense, para o Bahia não deu sequência após o clube do nordeste do Brasil desistir da contratação do ponta. No entanto, isso não significa que o jogador permaneça no Rio de Janeiro.

Segundo informações do portal "NetFlu", é desejo da diretoria do clube negociar o atacante peruano. O Tricolor já recebeu sondagens por Pacheco, mas nada que interessasse o clube.



Pacheco, que desde que chegou ao clube no ano passado, não despontou, encontra no uma concorrência acirrada para a posição. Com os destaques de Gabriel Teixeira e Kayky, renovação com Caio Paulista, além de Luiz Henrique, titular, e Lucca, o jogador de 21 anos ficou sem espaço.

A ideia inicial do Clube das Laranjeiras é emprestar o jogador até o fim do ano com possibilidade de compra ao fim do contrato.