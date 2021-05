Emerson Carioca, atacante da Portuguesa Nathan Diniz/Portuguesa

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 11:30 | Atualizado 01/05/2021 11:32

Rio - A Portuguesa perdeu um dos atletas para a semifinal do Carioca contra o Fluminense, neste domingo. Segundo o 'Ge.com', o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva puniu o atacante Emerson Carioca, que tirou a roupa ao comemorar um gol, quando ainda defendia o Sampaio Corrêa, em dezembro de 2020. Com isso, o atleta ficará oito partidas sem atuar.

Emerson vinha jogando sob efeito suspensivo enquanto a decisão do STJD não era realizada. O atacante é o artilheiro da Portuguesa, com 4 gols. Fluminense e Lusa se enfrentam neste domingo, às 16h, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no estádio Luso-Brasileiro. A partida de volta está marcada para a próxima semana.