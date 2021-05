Felipe Surian Nathan Diniz/ Lusa

Rio - As semifinais do Campeonato Carioca começam neste sábado com a partida entre Flamengo e Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, às 21h05. Na outra chave, Fluminense e Portuguesa se enfrentam neste domingo, no estádio Luso-Brasileiro, às 16h. Em entrevista ao 'Lance', o técnico da Lusa, Felipe Surian projetou o duelo contra o Tricolor e disse que não terá medo da equipe de Roger Machado.

"A primeira partida é fundamental para, se tudo certo, a gente sair na frente e irmos para o segundo jogo com um placar favorável. O time pequeno tem que aproveitar todas as oportunidades e essa é uma chance que temos. Por isso, com esse primeiro desafio nos nossos domínios, temos que fazer valer a melhor defesa do campeonato até aqui e impor nosso jogo, como fizemos em todas as partidas", disse, antes de emendar:

"O time todo assimilou muito bem a ideia de jogo proposta e conseguimos competir de igual para igual com as equipes de maior investimento. Agora, a situação no campeonato é diferente, mas estamos confiantes de que podemos repetir o feito e conseguir uma vaga nas finais. Se a chance existe, é agora. Será um desafio enorme, porém já mostramos que somos capazes de superar as dificuldades", encerrou o treinador.