Experiente, Hudson aumenta o leque de opções do técnico Roger Machado no meio de campo Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 18:37

Rio - O Fluminense anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira, que o volante Hudson sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele precisará ser submetido a uma cirurgia. O tempo para recuperação não foi informado pelo clube.

"O meia Hudson sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, durante a partida entre Portuguesa x Fluminense, válida pela primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca de 2021. O atleta já iniciará o tratamento pré-cirúrgico no Departamento Médico do Fluminense Football Club", disse o comunicado do clube.



Hudson se machucou no empate em 1 a 1 com a Portuguesa, pela semifinal do Campeonato Carioca, e foi substituído por Martinelli ainda no primeiro tempo. No lance, ele cometeu falta no jogador adversário, mas acabou levando a pior.