Luccas Claro tem seis gols com a camisa do Fluminense Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 11:50 | Atualizado 05/05/2021 11:50

Se na semana passada, contra o Independiente Santa Fé (COL), Nino completou 100 jogos com a camisa tricolor, no confronto contra o Junior Barranquilla, nesta quinta-feira (6) às 19h (de Brasília), será a vez de seu companheiro de zaga alcançar outra marca. Quando entrar em campo na Colômbia - caso o duelo não sofra alteração por causa dos protestos no país contra a reforma tributária -, Luccas Claro chegará a 50 partidas pelo Fluminense.

"Será muito importante completar 50 jogos em um clube como o Fluminense. Não é fácil, é uma marca importante para mim e estou muito feliz. Espero atingir marcas ainda maiores, sempre ajudando o Fluminense a buscar títulos e conquistar coisas grandes. E espero ajudar com mais 50, 100 jogos... o máximo possível e fazendo sempre o meu melhor dentro de campo”, afirmou o zagueiro em entrevista ao site oficial do clube.



Agora um dos principais jogadores do elenco e destaque do Brasileirão, Luccas Claro nem sempre teve esse status no Fluminense. Pelo contrário. Quando chegou, no fim de 2019 - estreou no empate em 1 a 1 com o Avaí -, era a quarta opção para a zaga e tinha poucas chances. Em 2020, inclusive, esteve perto de sair em busca de mais espaço em outro clube.



Entretanto, tudo mudou na estreia do Brasileirão, quando aproveitou a chance e se destacou, ganhando a confiança e se firmando com boas atuações. Agora, ao lado de Nino, é esperança de proteger a zaga no confronto contra o Junior Barranquilla.



"Poder voltar à Libertadores é sempre bom, ainda mais agora, mais adaptado, com mais confiança e vindo de bons resultados. Vai ser um jogo muito importante e espero fazer meu melhor para conquistarmos mais uma vitória", completou.



Ao todo, o zagueiro marcou seis gols (todos de cabeça) e conseguiu 28 vitórias, 10 empates e 11 derrotas.