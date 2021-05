Libertadores de 2021 Conmebol/Divulgação

Um dia depois de orientar o Fluminense a viajar a Barranquilla, a Conmebol anunciou no início da tarde desta quarta-feira (5) que a partida contra o Junior Barranquilla, quinta, pela Libertadores, não será mais na Colômbia. A entidade ainda não confirmou o novo local e divulgará em breve.



Antes de embarcar para a Colômbia, o Fluminense falou com a CBF, que ouviu da Conmebol a orientação para viajar. Após 7 horas de voo, a delegação tricolor chegou à noite e manteve a programação de treinar nesta quarta-feira em Barranquilla. Agora, terá de fazer nova viagem para outro país.



Pela segunda semana seguida o Fluminense tem problema logístico na Colômbia. Na semana passada, o clube viajou a Bogotá, que proibiu jogos de futebol por causa do aumento de casos da covid-19. O grupo treinou na cidade e só conseguiu um voo para Armenia, no dia do duelo com o Santa Fé.



Devido aos protestos dos colombianos contra a proposta de reforma tributária do governo local, três partidas que seriam no país já haviam sido adiadas e mudaram de local na quarta-feira. Entretanto, a Conmebol não fizera o mesmo com outros dois jogos marcados para quinta-feira.



Além de Junior Barranquilla x Fluminense, Tolima x Emelec, pela Copa Sul-Americana, também será disputado em outro país.