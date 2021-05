Fluminense realizou treino em Barranquilla Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 09:00 | Atualizado 06/05/2021 09:01

Rio - Após duas horas de voo, o Fluminense chegou no começo da madrugada desta quinta-feira a cidade de Guayaquil, no Equador, onde será disputada a partida contra o Junior Barraquilla, pela Libertadores. O duelo é válido pela 3ª rodada do Grupo D da competição.

Pela segunda vez consecutivo, o Tricolor teve que deslocar duas vezes após viajar do Rio de Janeiro. E novamente, o Fluminense chegou a cidade em que vai atuar na Libertadores apenas no dia do jogo da competição.



Desta vez o motivo foi diferente. Se na primeira ocasião, o Fluminense teve que viajar de Bogotá para a Armênia, na Colômbia, por conta de medidas restritivas da Covid-19, desta vez, o mudança aconteceu por conta de conflitos políticos na cidade de Barranquilla, também localizada na Colômbia.

A partida acabou sofrendo alteração de horário. Antes marcada para 19 horas, o duelo irá acontecer às 21 horas. Ambas, de acordo com o horário de Brasília. Com quatro pontos, o Fluminense busca a segunda vitória na competição.