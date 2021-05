Jefté se destacou na equipe sub-17 em 2020 Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 06/05/2021 12:50

Rio - Considerado uma das grandes promessas da base do Fluminense, o lateral-esquerdo Jefté, de apenas 17 anos, está sendo observado pela Real Sociedad, da Espanha. De acordo com informações do portal "NetFlu", o interesse no jovem é concreto.

O atleta, que fez parte do elenco campeão brasileiro sub-17, vem sendo observado desde o ano passado. Além da Real Sociedad, equipes do futebol português também sondaram o atleta. Os espanhóis foram os únicos a iniciarem uma conversa, mas ainda sem oferta oficial.



Jefté renovou recentemente seu contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. Atualmente, ele é a terceira opção no elenco tricolor para a posição, atrás de Egídio e Danilo Barcelos. O atleta não estreou como profissional ainda.