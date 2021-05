Nino, zagueiro do Fluminense Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 18:37

Rio - O zagueiro Nino fez um forte desabafo após a vitória do Fluminense por 3 a 1, sobre a Portuguesa, no Maracanã, que garantiu ao Tricolor vaga na final do Campeonato Carioca. Na saída de campo, ele revelou que algumas pessoas que estavam na arquibancada do Maracanã chegaram a gritar para atletas do Fluminense que eles deveriam trabalhar em uma obra.

"Quero dar parabéns ao time da Portuguesa, que lutou muito, tem meu respeito. Não algumas pessoas que estavam na arquibancada e em alguns momentos ficaram falando com jogadores nossos para largarem o futebol para trabalharem na obra. Porque quem sai para trabalhar na obra, vai para buscar seu sustento. Tenho certeza que aqueles que estavam, gritando não conseguem trabalhar meio período", disse o defensor.



Nino também aproveitou para destacar a evolução do Fluminense ao longo da temporada.

"Muito feliz pela classificação. Temos crescido jogo a jogo. Temos tudo para fazer dois ótimos jogos na final. Há grandes qualidades a serem ressaltadas. Temos um grupo forte, trabalhador e isso faz diferença na final", afirmou.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h, contra o Santa Fé, no Maracanã. A partida é válida pela Libertadores.