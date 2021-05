Roger Machado Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 09:00

Rio - A classificação para a final do Campeonato Carioca foi bastante comemorada por Roger Machado. Em entrevista coletiva, o técnico afirmou que agradeceu os seus jogadores pela oportunidade de disputar mais uma final defendendo o Fluminense, desta vez na função de técnico. O Tricolor selou a sua vaga ao derrotar a Portuguesa por 3 a 1 no Maracanã.

Publicidade

"No vestiário eu acabei de agradecer os atletas por permitir que eu realizasse um sonho pessoal e profissional. Poder, novamente, depois de ter sido atleta do clube, agora como treinador, voltar a disputar uma final de competição, uma final de estadual. Isso, para mim, é muito gratificando. Chego extremamente motivado e realizado. E mais do que essa realização é o título. Chego revigorado com o grupo que me acolheu muito bem e que chegou forte até esse momento da competição", afirmou.



Como jogador, Roger Machado defendeu o Fluminense de 2006 a 2008 e disputou as finais da Copa do Brasil e fez parte do grupo que decidiu a Libertadores. Ao avaliar o seu trabalho, o comandante fez muitos elogios ao seu elenco.

Publicidade

"A avaliação do trabalho é positiva. Não apenas pelos resultados que nos levaram à final e que nos colocaram no primeiro lugar no grupo da Libertadores até o momento, mas porque faço parte de um grupo especial e de um clube especial, que trabalha com muita seriedade, buscando o melhor sempre. Isso que me deixa feliz de fazer parte desse projeto. De um clube onde fiz história e que continuo construindo história também", disse.