Por O Dia

Publicado 10/05/2021 18:17

Rio - O meia Miguel não joga mais pelo Fluminense. De acordo com o site "Netflu", o clube das Laranjeiras decidiu que, independentemente da sentença na ação movida pelo jogador pedindo rescisão de contrato, ele não voltará a vestir a camisa tricolor.

Segundo o portal, desde a última sexta-feira, quando representantes de Miguel ingressaram com o processo na Justiça, o meia já não treina mais com a equipe. Caso a decisão do pleito seja favorável ao Fluminense, o máximo que pode acontecer é o meio ser colocado para treinar separadamente dos outros jogadores. A postura de Miguel e seus representantes irritou o clube, e ambas as partes devem ir até as últimas consequências.



Em dois anos na equipe profissional, Miguel esteve em campo em menos de 600 minutos, o que não agradou seus representantes. O contrato dele com o Fluminense vai até junho de 2022.