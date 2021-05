Kayky Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 21:30

Rio - O Fluminense revelou mais uma joia no futebol brasileiro neste ano. Aos 17 anos, o atacante Kayky tem se destacado pelo Tricolor com gols, assistências e dribles nos últimos jogos do clube. Com o brilho mostrado em 2021, o jogador já foi comprado pelo Manchester City, onde jogará a partir do ano que vem. Ao 'SporTV', o atleta falou sobre a negociação.

"Estávamos no Brasileiro (sub-17) na época e teve interesse do Shakthar (Donetsk, da Ucrânia). Meu empresário tinha um relacionamento do Kadu, do Grupo City. Conversando, ele olhou o jogo e gostou. Falou que iria mostrar no City meus jogos. Se fosse aprovado, iriam tentar contratar. Graças a Deus aprovaram e fiquei feliz", disse Kayky, antes de complementar:

"Acho que é cedo para falar disso (aproveitamento no City). Tem uma temporada para acontecer. Não dá para prever. Só chegando lá e vendo o que vai acontecer". Na última partida do Flu, contra a Portuguesa, Kayky marcou um gol e deu uma assistência. Até aqui, o atacante já atuou em 14 jogos pelo Tricolor e marcou quatro gols.