Calegari Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 10:00 | Atualizado 11/05/2021 10:03

Rio - Na partida contra a Portuguesa, Calegari viveu um momento diferente no Fluminense. O jogador, de 19 anos, fez a sua primeira partida atuando no meio-campo. Titular na lateral direita do Tricolor, o jovem era volante de origem. Apesar de dizer que deseja ajudar o clube carioca da forma que for possível, Calegari afirmou que não pretende deixar de atuar como lateral-direito.

"Estou sempre disposto a ajudar o Fluminense. Mas já venho atuando na lateral há alguns anos e tendo bons momentos nessa função. Não penso em deixar de ser lateral. Mas, como sempre venho dizendo, estou à disposição da comissão técnica para jogar. Temos um elenco muito qualificado, e é importante estarmos sempre prontos para o que virá pela frente", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Publicidade

Calegari assumiu a posição de titular na lateral direita no ano passado, após a saída de Gilberto. Após boas atuações, o jovem caiu nas graças dos torcedores do Fluminense. Esse ano, o jovem vive uma situação de muita responsabilidade ao atuar com a camisa tricolor na Libertadores.



Publicidade

"Está sendo uma experiência incrível. É uma competição diferente de todas que já joguei. Estamos tendo um bom desempenho e agora é manter o foco para consolidar a classificação. Espero continuar ajudando nesse processo. Teremos jogos importantes nas próximas semanas e temos que estar preparados", disse.