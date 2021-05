Egídio Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 18:00 | Atualizado 11/05/2021 22:27

Rio - Egídio completou seu jogo número 50 pelo Fluminense, quando o clube venceu a Portuguesa por 3 a 1 pela semifinal do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo, chamado de "Rei das Assistências" pelo site oficial da equipe, vem sendo um dos principais garçons nesta temporada e projeta primeiro gol com a camisa do Tricolor.

“Já consegui algumas assistências, mas ainda não tenho gol com a camisa do Fluzão. Não tenho ansiedade, até porque o papel de um lateral não é esse. Mas na hora que sair espero que seja como a maioria dos meus gols na carreira, modéstia à parte, que são sempre golaços. Espero fazer um lindo gol pelo Fluminense, mas na hora certa”, brincou o irreverente camisa 6.



Em 50 partidas pelo clube, Egídio distribuiu 12 assistências, sendo 11 na última temporada e uma na temporada atual do Flu, na vitória do clube por 2 a 1 contra o Santa Fé, na Libertadores. De sete foram com bola rolando e cinco saíram em cobranças de falta ou escanteio.



"Até fui apelidado de o Rei das Assistências, mas mesmo com passes para gol eu procuro sempre ter tranquilidade e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Tento sempre ajudar meus companheiros com assistências, e isso graças a Deus eu tenho bastante", disse Egídio, peça fundamental também defensivamente contra a Portuguesa, ao contabilizar três interceptações e dois desarmes.



O defensor espera aumentar ainda mais sua marca pelo clube.

"Acabei de completar 50 jogos, uma marca boa, mas que pretendo multiplicar. Quero triplicar esse número e ajudar muito mais o Fluminense", finalizou Egídio.