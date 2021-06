Roger Machado comanda o Fluminense diante do Cuiabá - Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 08:30

Rio - Ainda sem ter sido derrotado, o Fluminense vai em busca de sua segunda vitória no Brasileirão. Nesta quinta-feira, o Tricolor recebe o Santos, às 19h, no Maracanã, e tentará pela primeira vez uma vitória que convença seu torcedor.

Até o momento, a única vitória tricolor na competição foi contra o Cuiabá, por 1 a 0, em São Januário. Apesar do resultado positivo, que veio com gol do jovem Gabriel Teixeira, a atuação da equipe de Roger Machado deixou muito a desejar. Mesmo com grande superioridade em relação ao rival, o Flu teve uma atuação sonolenta e impressão que ficou foi de que venceu graças a fragilidade de seu adversário. Contra o Peixe, terá a chance de virar a chave.

Para conseguir um triunfo diante do Santos, as principais armas do técnico Roger devem ser o atacante Caio Paulista e o volante Yago Felipe. O camisa 70 vive seu melhor momento com a camisa do Fluminense, enquanto o meia tem comandado o meio-campo e ditado o ritmo da equipe nas últimas partidas.

Outra atração da partida deve ser o reencontro de Paulo Henrique Ganso com o Santos. O Peixe tentava o retorno do camisa 10, mas recuou nas negociações com o Fluminense devido à grande rejeição interna sofrida pelo meia.

Em caso de vitória, o Fluminense chegará a oito pontos no Brasileirão. Até o momento, o Tricolor acumula uma vitória e dois empates na competição.