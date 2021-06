Evanilson comemora o gol marcado pelo Porto B - Instagram Oficial Porto

Publicado 16/06/2021 12:52

Rio - Em entrevista ao portal "ge.globo", o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt falou sobre a situação financeira do Tricolor. O mandatário cita o Fluminense também como um credor ao revelar uma dívida do Porto, de Portugal, na negociação do atacante Evanilson. O gestor avalia a dificuldade financeira no futebol mundial por conta da pandemia e explicou o motivo de não levar o caso à Fifa.

"Às vezes, por que atrasa o salário? Eu tenho que explicar isso para o jogador: se tem o dinheiro na conta, por que não paga? Porque alguém dentro desses R$ 700 milhões (de passivo), que não tem acordo, vem e “puff”, mata meu fluxo de caixa. (…) Ano passado, quando a gente vendeu o Evanilson e o Gilberto, um dia os jogadores pediram uma reunião: “Poxa, presidente, salário está atrasado, vimos em uma matéria no jornal que o Fluminense vai receber tanto”. Só que eles achavam que iríamos receber à vista. Aí expliquei para eles que as vendas eram parceladas em três anos. A gente só recebeu 50% da primeira parcela do Porto pelo Evanilson. Por causa da pandemia, o Porto também não está pagando a gente", disse o presidente do Flu, que completou posteriormente.

"Aí vale a pena ir para a Fifa, pagar não sei quantos mil de francos suíços, ou tentar ser com o Porto o que eu quero que as pessoas sejam comigo? Então faço a mesma coisa. Foi o que aconteceu quando o Orejuela foi vendido para o Querétaro. Eles tinham que pagar U$ 1,5 milhão de dólares para a gente, botaram no papel, mas depois ligaram para a gente dizendo: “Olha, não vai dar, não, vamos ter que pagar em 10 parcelas”. E não estão nos pagando. Mas da mesma forma a gente faz o quê? Notifica, aí eles pagam uma… O mundo inteiro está na mesma situação."



Evanilson foi contratado junto ao Porto em setembro de 2020, quando pertencia à Tombense-MG. O Fluminense tinha 10% de direitos econômicos do atleta e 20% de taxa de vitrine na negociação.