Samuel Xavier desfalcará o Fluminense nesta quinta-feiraMailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 09:15

Enquanto tem a possibilidade de poupar jogadores que estejam mais desgastados fisicamente, o técnico Roger Machado ganhou um desfalque para o duelo do Fluminense contra o Santos, nesta quinta-feira (17), no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Samuel Xavier, que deixou o campo contra o Bragantino com dores na coxa esquerda, no domingo, não treinou nos últimos dias e foi vetado.

Com o desfalque, Calegari voltará a ser titular. O jovem de 19 anos perdeu espaço após a final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, com as boas atuações de Samuel Xavier nas últimas partidas, mas agora terá nova chance para mostrar serviço e brigar pela vaga.



Por outro lado, o Fluminense poderá contar com Nino. O zagueiro, que também saiu da partida contra o Bragantino reclamando de dores musculares, não está com lesão e poderá jogar contra o Santos.



O técnico Roger Machado ainda avaliará se poupará mais algum titular, assim como fez na rodada passada, mas a equipe deve entrar em campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Clarro e Egídio (Danilo Barcellos); Martinelli, Yago (Wellington) e Nenê; Caio Paulista (Kayky), Gabriel Teixeira e Fred.