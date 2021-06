Caio Paulista - Lucas Mercon/Fluminense

Caio PaulistaLucas Mercon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 20:11

Em mais um jogo ruim no ponto de vista técnico, o Fluminense ficou no empate com o Fortaleza, em 1 a 1, no Castelão. Os dois gols saíram no segundo tempo. O Tricolor abriu o placar com Caio Paulista, e o Leão de Pici empatou com Robson. Com o resultado, o Flu, que segue invicto no torneio, caiu para a sexta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com nove pontos. O time nordestino termina a quinta rodada na vice-liderança, com 11 pontos.

Na próxima jornada da competição, o Fluminense pega o Atlético-GO, na quarta-feira, às 19h, no estádio Antônio Accioly. No mesmo dia e horário, o Fortaleza pega o Flamengo, no Maracanã, para tentar se manter na parte de cima da tabela.

Como aconteceu na última partida, na vitória sobre o Santos, o Fluminense não fez um bom primeiro tempo, com um estilo de jogo pragmático, sem grandes lances de perigo, e viu o adversário, no caso Fortaleza, ser melhor em campo. O Leão, inclusive, quase abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Ederson lançou para Yago Pikachu, que cruzou, mas nenhum jogador chegou a tempo para empurrar para o gol.

Aos cinco minutos, o Fortaleza voltou a levar perigo ao gol de Marcos Felipe e de novo com Yago Pikachu. O meia recebeu na área e girou para o gol, e o goleiro tricolor fez boa defesa. O time carioca respondeu apenas aos 14. O Leão do Pici vacilou na saída de bola. Fred recebeu na área e finalizou bonito, mas Felipe Alves salvou os donos da casa.

O Fortaleza, aos 19, novamente ficou no quase. Após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Yago Pikachu cobrou para Ederson fora da área. O volante dominou e chutou colocado, muito perto da trave esquerda de Marcos Felipe.

O Fluminense estava com dificuldade para subir com os laterais, mais presos em razão da formação do Fortaleza, que jogava com alas e atacantes que flutuavam pelos lados. O Tricolor tentou forçar pela ponta-direita, com Caio Paulista sendo acionado com frequência, mas sem sucesso.

Aaos 37, o Fortaleza teve a última chance de abrir o placar no primeiro tempo. Em belíssimo lançamento de Ederson para David nas costas da defesa do Fluminense, o atacante escorou de primeira para fora. A bola passou muito perto da trave esquerda de Marcos Felipe.

No segundo tempo, os gols finalmente saíram. O Fluminense, que foi pior em campo na primeira etapa, conseguiu abrir o placar aos dez minutos. Após cobrança de escanteio de Nenê, Nino desviou no primeiro pau, e Caio Paulista escorou na segunda trave, já na pequena área. Esse foi o quarto gol do atacante em 21 jogos disputados e foi a primeira assistência do zagueiro em 2021.

O Fluminense não teve muito tempo para comemorar e aos 23 sofreu o empate. Fortaleza colocou a bola no chão e chegou ao empate. Yago Pikachu, principal jogador da equipe na partida, recebeu passe em profundidade dentro da área e cruzou de primeira. Robson escorou no meio da área e estufou a rede.

O jogo caiu na mesmice depois dos gols. O Fluminense não conseguia fazer um bom jogo e errou na estratégia, pois quem tentava organizar as jogadas usando a (pouca) velocidade de Nenê, que não conseguia ter sucesso no quesito. O Fortaleza levava perigo, e a bola passava sempre pelos pés de Pikachu, que no Tricolor deixou de ser lateral e passou a ser meia armador.

Aos 39 minutos, o Fortalezou esboçou uma virada, mas ficou no quase. Vargas apareceu bem mais uma vez, avançou pelo meio e chutou de fora da área. Marcos Felipe, esperto, evitou o pior para o Fluminense. Depois disso, nada mais aconteceu na partida, e os dois times ficaram mesmo no 1 a 1.